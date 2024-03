"Palagano, teli in plastica per frenare la frana"

Continua a piovere a Monchio di Palagano, sull’appennino modenese, dove mercoledì mattina in via Montecroce, a causa delle consistenti precipitazioni si è verificata una frana del terreno, con conseguente smottamento della strada, proprio a ridosso di un’abitazione. "Non siamo riusciti a dormire stanotte (ieri notte per chi legge, ndr) – afferma la signora che vive nella casa in questione – eravamo sempre alla finestra a controllare come era la situazione e se c’erano peggioramenti. Siamo traumatizzati: la strada vicinale è sprofondata di oltre 20 centimetri, la via è tutta crepata". Mercoledì mattina la frana ha travolto una tubatura idrica da cui è iniziata a uscire molta acqua.

Ieri mattina "la frana si è spostata di oltre cinque centimetri più a valle. Sono venuti i tecnici del Comune, un geologo della Regione e anche il sindaco di Palagano, Fabio Braglia (che è anche presidente della Provincia) che ci ha rassicurati garantendo il più rapido intervento. Hanno messo dei grandi teli in plastica per coprire la strada ed evitare ulteriori infiltrazioni". A spaventare c’è anche un "palo di una compagnia telefonica che è pericolosamente in bilico in direzione della nostra casa: ho telefonato ma mi hanno detto che gli operai potranno venire a rimuoverlo solo quando potranno lavorare in sicurezza? Non solo: le due querce secolari sradicate dal terreno, sono ‘tenute insieme’ da un filo metallico elastico del telefono che potrebbe avere un effetto ‘fionda’ molto rischioso". "La situazione ora è in sicurezza – afferma il sindaco Braglia dopo il sopralluogo -. Hera ha ripristinato i tubi dell’acqua rotti causa la frana. Non c’è pericolo, però la situazione è monitorata: intendiamo intervenire il prima possibile ma dobbiamo aspettare che smetta di piovere: farlo ora sarebbe controproducente".

m.s.c.