Palamolza allagato. La partita viene sospesa . Giocatori e pubblico al lavoro per asciugare

A un anno e mezzo dalla riapertura del novembre 2023 dopo il rifacimento del Padiglione B (intervento durato tre anni, costo oltre 2 milioni di euro) e a qualche mese dall’annuncio dei nuovi lavori che riguarderanno il Padiglione A (1,15 milioni il costo previsto), il PalaMolza fa acqua dal tetto.

E’ successo sabato sera durante la gara di Serie A Bronze di pallamano fra la Pantarei Italia Modena e i pugliesi del Noci, che è stata sospesa per una ventina di minuti prima dell’intervallo a causa di una pesante ‘pioggia’ che dal tetto, proprio nella congiuntura fra i due padiglioni della struttura, si è infiltrata colpendo la zona delle panchine.

"Non credevamo ai nostri occhi – spiega Claudio Sgarbi presidente della Pallamano Modena – perché il palazzetto è stato appena rifatto, ma in pochi secondi c’era una parte dell’impianto allagato. Ci siamo adoperati fra dirigenti, giocatori e anche pubblico per pulire e asciugare tutto con strofinacci, spazzolone e secchi e per fortuna siamo riusciti a far riprendere la gara".

In attesa di una segnalazione ufficiale da parte del gestore (la We Sport Modena) che quasi certamente arriverà oggi, il Comune ha appreso dal Carlino Modena la notizia facendo sapere di essere a conoscenza di alcune infiltrazioni nel tetto della parte vecchia, quella dunque non interessata dalla gara di pallamano, e spiegando che già prima dell’incidente erano stati predisposti per i prossimi giorni interventi di controllo delle coperture dei vari impianti sportivi.

Come detto il PalaMolza è stato riaperto il 26 novembre 2023 dopo tre anni di lavori ed è destinato al mattino alle scuole, mentre al pomeriggio viene utilizzato per le attività delle società sportive di pallamano, pattinaggio e hockey.

Gli interventi hanno preso il via nell’autunno del 2020 con il primo stralcio di lavori di rinnovo strutturale con la demolizione e ricostruzione del padiglione B, per un valore di 1,5 milioni di euro. Al primo stralcio di lavori ne è seguito un secondo volto alla realizzazione delle finiture sportive, per un valore complessivo di 875mila euro, con l’installazione di tre nuove tribune da circa 140 posti ciascuna, due nel padiglione B e una nel padiglione A. A gennaio 2025, poi, sono stati annunciati i nuovi lavori sul padiglione A e l’area esterna, a finanziamento per un milione di euro dal ministero per lo Sport e Giovani.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica recentemente approvato dalla Giunta comunale, del valore di 1 milione 150 mila euro (di cui 1 milione richiesto a finanziamento attraverso la partecipazione al bando e 150 mila euro a carico dell’Amministrazione comunale), prevede interventi di riqualificazione ed efficientamento del padiglione A, di risanamento della copertura e di miglioramento delle condizioni di benessere e accessibilità dell’impianto sportivo, oltre alla messa in sicurezza dell’area.

