Palamolza, lavori ’agli sgoccioli’ "Al via il bando per la gestione"

Il PalaMolza di viale Monte Kosika tornerà presto a disposizione degli sportivi e il Comune ha avviato le procedure per la pubblicazione del bando per la gestione dell’impianto, in programma subito dopo Ferragosto, da destinare ad attività sportive che ne valorizzino le potenzialità a favore della comunità e del territorio. Società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva e federazioni sportive, anche in maniera congiunta, potranno presentare un progetto per la gestione della struttura collocata alle porte del centro storico, al centro negli ultimi anni di un’importante azione di ristrutturazione, in particolare nel padiglione B. I lavori, avviati nel 2020, saranno completati in vista del nuovo anno scolastico. Anche le classi, inoltre, potranno ’tornare’ nel palazzetto, utilizzandolo nella fascia oraria scolastica. Le linee d’indirizzo dell’affidamento della gestione del PalaMolza sono state definite con una delibera di giunta approvata nei giorni scorsi su proposta dall’assessora allo Sport Grazia Baracchi. Lo schema di convenzione riguarda entrambi i padiglioni e prevede che l’assegnazione avvenga tenendo conto anche dell’esperienza nella gestione di impianti sportivi, delle capacità organizzative e della volontà di collaborare con altri soggetti del territorio.

"È una soddisfazione – afferma l’assessora Baracchi - restituire il Palamolza alla città, un importante spazio sportivo che potrà essere utilizzato dalle scuole alla mattina, mentre il pomeriggio sarà destinato alle società sportive". Al primo stralcio di lavori di rinnovo strutturale con la demolizione e ricostruzione del padiglione B, del valore di 1 milione e mezzo, è seguito lo stralcio in corso volto alla realizzazione delle finiture sportive per un valore complessivo di 875 mila euro che dovrà essere aggiornato al nuovo prezzario. In particolare, nel nuovo padiglione B è stata posata la pavimentazione sportiva del campo da pallamano e pallavolo, sono stati ristrutturati gli spogliatoi lungo la testata del fabbricato i bagni del primo piano e molto altro ancora. Anche il padiglione A è interessato da alcuni lavori di rinnovo, come il rifacimento di intonaci e tinteggi.

Il bando prevede che l’utilizzo del padiglione A sia riservato per almeno il 70 % della fascia oraria extrascolastica alle discipline rotellistiche come, per esempio, pattinaggio e hockey, che l’utilizzo del padiglione B sia riservato per almeno il 70 % della fascia oraria extrascolastica allo svolgimento di attività di pallamano, che gli spazi riservati al Comune per collocare attività sportiva a favore di soggetti diversi dal gestore possano arrivare fino al 70 % delle ore in cui è possibile svolgere attività sportiva nel padiglione A nella fascia extrascolastica e fino al 30 % delle ore in cui è possibile svolgere attività sportiva nel padiglione B nella fascia extrascolastica. A favore del gestore è previsto un corrispettivo di 138.950 euro più iva per 24 mesi mentre il canone da versare all’Amministrazione comunale ammonta a 2.200 euro più iva.