Palamolza, rotelle e pallamano. Basket alla Sigonio

Basket alla palestra Sigonio e pallamano e sport rotellistici al PalaMolza: si concentrano soprattutto sulla proposta di queste discipline le assegnazioni della gestione di queste due palestre comunali di Modena, che ospiteranno anche le attività sportive delle scuole. Le strutture sono state al centro negli ultimi anni di importanti interventi di realizzazione (nel caso della Sigonio) e di radicale riqualificazione (al PalaMolza) pure con l’obiettivo di ampliare l’offerta di spazi per la pallacanestro, disciplina in crescita sul territorio, e di dedicare un impianto omologato per la massima serie per la pallamano. I soggetti che si sono aggiudicati l’affidamento con bando pubblico, le cui procedure si sono concluse nei giorni scorsi, sono Moba Lab One aggregata con Modena Basket per l’impianto collocato nel Parco della Creatività, in viale Buon Pastore, e Sportpertutti aggregata con Uisp Modena per la struttura di viale Monte Kosica.

Per quanto riguarda la palestra Sigonio, oltre all’utilizzo scolastico per le attività sportive curricolari, si stabilisce un utilizzo in orario extrascolastico tutti i giorni fino alle 23, con una priorità riservata (per il 70 per cento dell’orario) al basket. Il campo da gioco, comunque, sarà attrezzato anche per altre discipline come le attività ginniche, la pallavolo e il calcio a 5. Per quanto riguarda il PalaMolza, oltre ad ’accogliere’ le scuole, la convenzione per la gestione biennale riguarda entrambi i padiglioni e prevede che l’utilizzo del padiglione A sia riservato per almeno il 70 per cento della fascia oraria extrascolastica alle discipline rotellistiche; che l’utilizzo del padiglione B sia riservato per almeno il 70 per cento della fascia oraria extrascolastica all’attività di pallamano.