PalaPanini Modena: apre il nuovo bar Time Out con il negozio del merchandising

Modena, 17 settembre 2024 – Il PalaPanini si rifà il look , in vista della nuova stagione sportiva al via il 29 settembre, con l’inaugurazione del nuovo Time Out - Bar&Store, una nuovissima area ristoro moderna e pensata per ospitare eventi di ogni genere durante tutto l’anno: l’obiettivo infatti di Modena Volley e dei tanti sponsor che hanno finanziato la bellissima zona all’interno del palazzetto è anche quello di regalare ai modenesi una location che oltre a contenere il bar e la zona merchandising possa essere a disposizione dei privati per organizzare le cene aziendali, feste ed eventi.

Tanti i presenti al taglio del nastro, tra cui la squadra maschile di volley, l’assessore Andrea Bortolamasi e i vertici delle numerose aziende che hanno contribuito alla realizzazione del progetto; lo stesso è stato presentato da Elisa Bergonzini, direttrice operativa di Modena Volley: "Abbiamo pensato un nuovo spazio che possa essere a disposizione dei tifosi anche al dì fuori dei mesi di regular season: Time Out va infatti a concludere il rinnovamento che abbiamo iniziato all’interno del PalaPanini, era l’ultimo tassello per completare il restyling; avevamo l’obiettivo di trovare uno spazio che accogliesse non solo il pubblico delle nostre partite, ma anche quello dei concerti e dei numerosi eventi che via via si organizzano. Penso che questa moderna area rispecchi in toto l’identità di brand di Modena Volley coniugando passato e presente. Il bar, che come potete vedere ha un nuovo design ultramoderno, offre un nuovo servizio chiamato ClickandCollect: durante le partite si potrà ordinare tramite app e venire a ritirare dalla finestrella a lato direttamente durante le pause. Finalmente abbiamo inserito un nuovo negozio completamente dedicato al merchandising di Modena Volley e ai prodotti del nostro sponsor tecnico Ninesquared. Time Out sarà aperto tutti i pomeriggi per lo store, durante ogni match casalingo; inoltre per tutti i mercoledì dell’anno saranno organizzati degli aperitivi insieme alla squadra per poter conoscere il mondo di Modena Volley ancora più approfonditamente, senza dimenticare la possibilità per i privati di affittare l’area per i propri eventi".

La moderna area di TimeOut presenta degli elementi di design davvero all’avanguardia, come spiegato da Matteo Tuffoli, referente tecnico di HydroPlants, l’impresa che ha curato la parte decorativa del nuovo locale: "Abbiamo realizzato un giardino verticale alla sinistra del bar, con una tecnica chiamata idrocultura, un metodo innovativo che va ad agevolare notevolmente gli interventi di manutenzione e bagnatura del giardino stesso; per noi questa bellissima area inaugurata oggi significa confermare il rapporto profondo che ci lega a Modena Volley, la quale si dimostra sempre attenta ai temi di sostenibilità ambientale e di riqualificazione degli ambienti di lavoro".

Questo ulteriore step porta a compimento la ristrutturazione dell’atrio del tempio del volley dopo che precedentemente, due anni fa, era stata realizzata la nuova pavimentazione. A rappresentare un ulteriore passo, lo scorso anno, la mostra ‘Since 1966’. Lo store sarà aperto tutti i giorni dalle 15 alle 18,30. La gestione del bar è stata affidata a Luca e Andrea Milanti.