"Palasport e casa rifugio, è un bilancio ambizioso"

È stato approvato a maggioranza, nell’ultimo consiglio comunale, il bilancio di previsione 2025 – 2027. Ad annunciarlo l’amministrazione comunale, che spiega: "Quattro, in particolare, i punti di forza: mantenimento dei livelli delle politiche di welfare, educative, culturali e sportive, gli investimenti del Pnrr, la conferma degli alti livelli di recupero dell’evasione, il basso indebitamento che permette la contrazione di nuovi mutui per realizzare investimenti". L’assessore al bilancio, Ugo Piacquadio, commenta: "Questo bilancio non è solo un esercizio di numeri, ma uno strumento per costruire una Castelfranco Emilia più moderna e inclusiva. Grazie agli investimenti in infrastrutture, sociale e istruzione stiamo ponendo le basi per un territorio più vivibile e attento alle esigenze di tutti i cittadini". Il sindaco, Giovanni Gargano, spiega: "Nonostante le difficoltà imposte da un contesto economico complesso e dalle scelte del governo centrale, che hanno caricato gli enti locali di ulteriori sacrifici, dimostriamo che una gestione responsabile delle risorse può trasformare le sfide in opportunità per migliorare la vita dei nostri cittadini". Ancora dall’amministrazione comunale rilevano: "Il bilancio di previsione racconta una sostanziale stabilità nel recupero dell’evasione di Imu, Ici e Tasi: gli incassi nel 2023 furono poco più di 970mila euro, e nel 2024 si attestano a oltre 883mila euro, circa tre volte di quanto fatto solamente cinque anni fa. Per la manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio l’investimento rimane sostanzialmente invariato: dal milione e 423mila euro del 2024 si passerà a un milione e 400mila euro per il 2025. Complessivamente, nei dodici mesi che stanno per terminare la spesa corrente dell’Ente ha superato quota 27 milioni di euro. Di questi, ben tre milioni e mezzo sono stati destinati ai servizi educativi e scolastici: questo ha permesso, per la prima volta nella storia del territorio, di toccare quota 200 posti nido disponibili… A partire dal 2025 sono previsti diversi milioni di euro destinati all’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del Palasport (oltre due milioni e 200mila euro), la manutenzione straordinaria dei cimiteri frazionali (1.5 milioni di euro), la realizzazione del nuovo centro per l’impiego, la riqualificazione dell’impianto da tennis e pattinaggio di Piumazzo, la casa rifugio a sostegno delle fragilità e la manutenzione straordinaria di alcuni immobili comunali".

Marco Pederzoli