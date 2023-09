"Palasport in funzione, avanti con la polivalente"

Dopo l’inaugurazione dello scorso giugno sono iniziate in questi giorni le attività all’interno del nuovo palazzetto dello sport di Savignano, presso il centro sportivo "Tazio Nuvolari". A confermarlo è stato lo stesso sindaco, Enrico Tagliavini, che spiega: "All’inizio di questa settimana ha cominciato il Basket Savignano, dalla prossima si aggiungerà il Volley. Fino al 30 giugno 2024, abbiamo deciso di gestire internamente, come Comune, il palazzetto, in modo da predisporre poi un bando il più preciso e completo possibile, con il supporto dei dati che avremo via via a disposizione. Il Basket e il Volley Savignano saranno le uniche società, al momento, che avranno accesso, nella fascia oraria 14 – 23. A fronte di questa concessione, le stesse si impegnano nelle pulizie e nella manutenzione ordinaria della struttura. Nella giornata della domenica comunque, se non sono in programma incontri di queste società, potremo valutare l’accesso anche a privati. Già questa decisione, tuttavia, ha liberato molti spazi in altre palestre, che prima non c’erano. Ad esempio siamo riusciti a dare spazio al calcio indoor, al pattinaggio e ad altri sport nella palestra delle scuole medie e in quella di Formica. Sempre per una precisa volontà da parte nostra, la fascia mattiniera del palazzetto rimane al momento libera. In parte, essa servirà per effettuare le pulizie per le quali si sono impegnate le società di basket e pallavolo, ma vorremmo anche cercare, in collaborazione con società e associazioni del territorio, di organizzare attività per anziani e disabili". Ma non è finita. Ora, l’obiettivo dell’amministrazione comunale è completare la riqualificazione del Tazio Nuvolari con la nuova sala polivalente, da utilizzare per meeting, feste, convegni, etc. "Puntiamo – continua Tagliavini – a completare questa struttura tra gennaio e febbraio 2024". Questa sala, però, nascerà come un contenitore vuoto, non arredato.

Quindi, il primo cittadino aggiunge: "La nostra intenzione è quella di attivare un percorso di co-progettazione, affidando al volontariato locale per un cospicuo numero di anni la gestione della struttura. In cambio, il volontariato si dovrà impegnare ad arredarla con tavoli, sedute e la cucina interna". Sempre Tagliavini ha confermato che, a conti fatti, i lavori al centro sportivo (che non hanno riguardato solo il palazzetto dello sport e la sala polivalente, ma anche il rifacimento in sintetico del campo da calcio e di quelli da tennis e calcetto, più la sistemazione della pista di pattinaggio) sono costati alle casse comunali 2,2 milioni di euro, cui vanno aggiunti 600.000 euro di contributi. Curiosità: non è stata decisa ancora un’eventuale intitolazione né per il nuovo palazzetto, né per la sala polivalente. E’ comunque anch’essa un’opzione al vaglio.

Marco Pederzoli