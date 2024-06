Palazzaccio, scontro sul condominio ’189’

+Nel 2009, fotografandolo al crepuscolo, l’artista sassolese ne fece copertina di un riuscitissimo libro di Emilio Rentocchini. Nelle stesso anno, quello che a lungo fu, inizio millennio, il simbolo del degrado della periferia sassolese, ovvero la stabile di via Circonvallazione 189, venne sgomberato. Al governo cittadino c’era Graziano Pattuzzi, poi vennero Luca Caselli, Claudio Pistoni, Gian Francesco Menani: il ‘palazzaccio’, come lo chiamano tutti in città, è ancora lì, dimesso e abbandonato e, come era facilmente prevedibile, diventa oggetto di contesa elettorale. Già, perché oggi che manca una settimana al voto i due schieramenti ‘forti’ in lizza ( Macchioni e Gugliucci corrono da outsider) stringono il campo, e, dopo il dibattito sui programmi – un tantino astratto – mettono nel mirino elementi concreti di discussione.

Ecco il ‘palazzaccio’, allora, ed ecco il Pd che mette nel mirino il sindaco uscente Gian Francesco Menani e quelle promesse di abbatterlo – correva l’anno 2019 – cui Menani, scrive il partito democratico, non ha dato seguito. "Un impegno assunto più volte dal primo cittadino: già nel 2019, poi nel 2022 e l’anno scorso. Nel corso di uno degli incontri con gli altri candidati a sindaco – prosegue il Pd – si apprende che gli espropri non sono ancora ultimati. Neppure è chiaro quale sia il progetto per la riqualificazione dell’area: nel 2019 ai sassolesi è stato promesso che la stecca del 189 sarebbe stata sostituita da palestre a servizio dei cittadini, nel corso degli anni l’area è diventata prossima sede della Croce Rossa cittadina e quindi possibile sede per la Guardia di Finanza.

Il 189, però, è sempre al suo posto "simbolo del degrado sassolese" e il sindaco della concretezza lo ripropone fra gli impegni da assolvere nel corso della sua prossima legislatura". Secca la replica di Menani, ad avviso del quale "il Partito democratico utilizza l’arma della menzogna per accaparrarsi qualche voto. La realtà – aggiunge il sindaco uscente – è che gli atti sono pronti da aprile e a luglio, con la convocazione del primo consiglio comunale utile, metteremo in votazione sia la delibera sugli espropri che il bando di demolizione. Al posto del 189 sorgeranno la sede della Croce Rossa e la caserma della Guardia di Finanza, oltre ad altri spazi di cui beneficeranno le associazioni cittadine che operano del volontariato. Al contrario del Pd, noi diciamo la verità, sappiamo cosa possiamo fare e cosa dobbiamo fare, e continuiamo a lavorare per realizzare i nostri obiettivi".

Stefano Fogliani