Palazzi si dimette, in Consiglio torna l’"eterno" Borgatti

Avvicendamento nelle fila del centrodestra finalese. L’altra sera ha lasciato il consiglio comunale l’ex sindaco Sandro Palazzi, sostituito da una figura storica della destra locale, Gianluca Borgatti. Ovvio che sulla uscita di scena di Palazzi si sono scatenate diverse congetture. Nella comunicazione ufficiale al consiglio comunale, tramite Pec, non ha fornito motivazioni. Ma a nessuno sfugge che le dimissioni arrivano dopo vari scontri avuti con l’attuale amministrazione, culminati a novembre con l’espulsione dall’aula.

"Dopo la mancata riconferma – fa sapere Palazzi – ho trascorso la consigliatura a difendere l’operato della mia amministrazione, consapevole che chi ha vinto avrebbe scaricato su di me le responsabilità di quanto non viene e non è stato fatto. Dopo quasi 20 anni di vita politica, ho ritenuto giusto permettere ad altri di continuare il lavoro di costruzione di una opposizione che si prepara a riprendere le redini del Comune. L’unico rammarico che ho riguarda il fatto che, quando abbiamo governato, non abbiamo saputo fare apprezzare il lavoro svolto per sistemare il bilancio e riavviare le opere dopo il commissariamento".

Al suo posto siederà Borgatti che si prepara alla sua settima legislatura, anche se si tratta solo dello scorcio fino alle elezioni 2027. "Quando entrai 40 anni fa – dice Borgatti – ero il più giovane consigliere. Oggi ho accettato per il capogruppo (Paolo Saletti ndr) e per il paese. Ho vissuto la politica per passione".

Alberto Greco