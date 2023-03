Palazzina a fuoco, inquilini salvi

Momenti di paura ieri mattina in una palazzina di un quartiere residenziale di Campogalliano. Erano quasi le 10 quando da un appartamento dell’immobile a tre piani al civico 10 di via Martiri della Libertà, sono iniziate a divampare fiamme e uscire molto fumo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Modena: secondo i primi accertamenti, all’origine del rogo ci sarebbe la caldaia situata nella cucina. Le fiamme hanno avvolto i mobili dell’appartamento che è stato dichiarato inagibile. Per fortuna non si sono registrate lesioni alle persone né danni agli altri appartamenti vicini a quello in cui le fiamme sono divampate.