Palazzina sgomberata, nei guai quattro tunisini

Vivevano abusivamente all’interno di una palazzina di via del Murazzo, zona San Cataldo. Quattro tunisini, ieri, sono stati denunciati per invasione di edificio dagli operatori della Polizia locale, che hanno effettuato un sopralluogo all’interno dell’edificio. La palazzina è stata quindi sgomberata. A segnalare la situazione, nelle scorse settimane erano stati alcuni cittadini che avevano notato uno strano via vai nella zona dell’immobile, vuoto e inutilizzato da tempo. Via vai che aveva appunto insospettito i residenti, dal momento che la palazzina risultava disabitata. A quel punto ieri mattina gli operatori del nucleo problematiche del territorio e del centro storico, supportati dall’unità cinofila (il cane Pit con il suo conduttore), sono entrati nell’edificio assieme ad un rappresentante della proprietà intorno alle 8. I poliziotti hanno individuato diversi giacigli all’interno dei dieci appartamenti che compongono il fabbricato: segno della presenza di persone. In uno degli alloggi sono stati scoperti effettivamente i quattro uomini, che hanno un’età compresa tra 23 e 42 anni. Accompagnati al Comando di via Galilei, gli stranieri sono stati sottoposti a fotosegnalamento e dalle verifiche sulle banche dati ministeriali è emerso che tre di loro sono irregolari in Italia. I tre dovranno rispondere, quindi, anche della violazione delle normative sull’immigrazione. Durante il sopralluogo, inoltre, gli operatori della Polizia locale hanno scoperto anche un allacciamento abusivo alla rete di Hera, attraverso il quale veniva erogata illecitamente energia elettrica. Dopo lo sgombero, concluso in meno di un paio d’ore, la proprietà ha avviato le operazioni di pulizia e di chiusura degli accessi dello stabile che è quindi stato sigillato. Fino al 2020 l’immobile rientrava nella rete dei Centri di accoglienza straordinaria (Cas) e nel corso del tempo ha ospitato, quindi, persone straniere arrivate sul territorio.

Probabilmente i quattro abusivi avevano saputo della presenza dell’edificio vuoto dal ’passaparola’ con altri immigrati che magari, in passato, ne avevano usufruito lecitamente. Da qualche tempo il gruppo di tunisini aveva preso possesso dei locali ma i residenti si sono accorti del via vai e hanno dato l’allarme, permettendo così lo sgombero dell’edificio.

v. r.