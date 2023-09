Palazzina Vigarani. Luce, suono, energia:. Alva Noto ci invita a rompere le barriere

La prima esposizione italiana in un museo di un importante artista internazionale; un noto illustratore alle prese con il patrimonio del Museo della Figurina; un focus intelligente sull’ingente patrimonio delle ex Galleria civica d’arte e Fondazione fotografia; un’ampia indagine dei giovani fotografi emiliani di oggi. E’ variegato e ampio il cartellone espositivo autunno-inverno, composto da quattro mostre tra Palazzo Santa Margherita e Palazzina Vigarani ai giardini ducali, presentato ieri da Fondazione Modena Arti Visive - Fmav. Tutti gli appuntamenti inaugurano domani, in occasione della partenza del Festival Filosofia e quello principale è senza dubbio, alla Vigarani, con "StrahlenRaggi" dell’artista visivo e compositore tedesco Carsten Nicolai, conosciuto con lo pseudonimo di Alva Noto. "Ho un rapporto speciale con l’Italia – dice lui – perché nel 2007 ho vissuto a Roma un anno e sono venuto qui molte altre volte. Il titolo che ho scelto per questa rassegna a Modena è nella duplice lingua italiana e tedesca perché mi pare che così meglio si colga il concetto legato non solo alle leggi fisiche di propagazione delle particelle luminose e delle onde sonore, ma l’importanza in termini poetici anche dell’energia emanata dall’oggetto-opera d’arte. C’è anche l’ultima mia opera, realizzata spedendo dieci pacchi in giro per il mondo con degli oggetti come una pellicola in bianco e nero e una a colori oltre a un nastro magnetico. Tutte le opere, spedite all’Isola di Pasqua, in Germania, in Giappone, in Usa e altrove sono tornate al mio indirizzo come chiedevo: gli oggetti viaggiando sono stati sottoposti a vari raggi, dagli scanner ai campi magnetici, dai raggi X ad altri elettromagnetici, tutti passaggi di cui l’uomo non ha percezione diretta e sensibilità dirette". Aggiunge il curatore Lorenzo Respi: "Carsten Nicolai esplora gli ambiti di transizione tra musica, arte e scienza e le sue opere, da quella inedita citata ai dipinti, fino alle due vasche con acqua leggermente mossa e all’oggetto centrale che simula con un contatore geiger quel che avviene nei giardini zen giapponesi, intendono superare le barriere percettive e sensoriali dell’uomo cercando di sintetizzare i fenomeni fisici, come il suono e la luce, in un’unica esperienza immersiva e plurisensoriale". A palazzo Santa Margherita la curatrice Fmav Chiara Dall’Olio ha messo insieme quella che è forse la rassegna più apprezzabile dal punto di vista estetico del "pacchetto" presentato: in "Logos. Le immagini parlano" attraverso lavori di Alighiero Boetti, Gianfranco Baruchello, Samanta Batra Metha, Walker Evans, Nan Goldin, Fausto Melotti, Dayanita Singh, Edward Weston e altri si mette in luce il ruolo e l’utilizzo dell’immagine nel mondo attuale, come forma di comunicazione preponderante per veicolare idee, concetti, opinioni. Quattro sezioni che mettono a confronto, attraverso audiodescrizioni, la parola e l’immagine con attenzione ampia anche ai non vedenti visto che molte opere sono affiancate da riproduzioni fisiche e linguaggio braille. L’illustratore piemontese Riccardo Guasco nella sua "Regione e Sentimento. Itinerari italiani illustrati" alla Figurina ha realizzato 20 illustrazioni inedite, una per regione, in cui trovano posto paesaggi, costumi e prodotti tipici. Accanto ad esse la curatrice Francesca Fontana ha collocato altre opere legate a città e marchi del Belpaese in stretto dialogo con le vecchie etichette d’albergo conservate nel Museo della Figurina nonché una serie di oggetti e carte del Touring Club Italiano. Chiude il calendario la dodicesima edizione del Premio Davide Vignali promosso da Fmav insieme alla Famiglia Vignali: quest’anno ha vinto Milo Spaggiari, studente del liceo artistico Chierici di Reggio.