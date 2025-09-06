Palazzo Bortolazzi, partito l’iter per il recupero

Definita la destinazione d’uso che avrà Palazzo Bortolazzi. Uno dei tanti pezzi del patrimonio storico della città, danneggiato dal terremoto del 2012, può iniziare ad immaginare un futuro che lo sottrarrà all’abbandono. La giunta comunale, nei giorni scorsi, ha approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, per il suo recupero e la sua rifunzionalizzazione, un passo previsto dal nuovo Codice degli Appalti, che individua gli obiettivi da perseguire ed i fabbisogni da soddisfare, costituenti la premessa per la approvazione del futuro Documento di indirizzo alla progettazione, parte integrante del capitolato per l’affidamento del servizio di progettazione.

L’iter per il recupero di Palazzo Bortolazzi è solo all’inizio, ma comunque è avviato. "Abbiamo fatto un altro passo – dice il sindaco Claudio Poletti – che ci consente di accelerare nell’opera di ricostruzione della città. Palazzo Bortolazzi è parte di un isolato che comprende Municipio e Casa Galei, per i quali è già in corso la gara per l’affidamento dei servizi di direzione lavori. Si tratta di edifici che rivestono una notevole importanza dal punto di vista urbanistico e sociale. Il nostro intento è di riconsegnare alla vita comunitaria finalese un nuovo e funzionale centro pubblico, oltre che uno dei suoi principali elementi identitari, contribuendo al contempo al recupero e alla rivitalizzazione del centro storico".

Nella volontà della giunta Palazzo Bortolazzi verrà impiegato – una volta ultimati i lavori di ricostruzione - come sede degli uffici comunali ancora oggi decentrati. In particolare troveranno posto il Servizio Cultura, il Servizio Istruzione e i Servizi Sociali e saranno realizzati una serie di spazi polifunzionali, utilizzabili sia dall’amministrazione, come sale di rappresentanza, sia dalla collettività e dall’associazionismo locale, per l’organizzazione di eventi o attività culturali e sociali di vario genere.

"L’obiettivo – ha aggiunto Poletti - è quello di concentrare tra Municipio e Palazzo Bortolazzi tutte le attività di servizio pubblico, contribuendo così in modo efficace alla rigenerazione del centro cittadino che tanto ha sofferto dopo il sisma del 2012". Il palazzo, ora in avanzato stato di degrado, si sviluppa su tre piani fuori terra: piano terra, nobile e sottotetto. L’edificio raggiunge un’altezza massima di colmo 16.64 metri ed un’altezza in gronda di 13.87 metri. Le prime tracce di corpi edilizi riconducibili al futuro palazzo, divenuto residenza della famiglia Trombi e passato poi alla famiglia Bortolazzi, che ne ha commissionato gli interventi di modifica ed ampliamento tra il 1896 e 1905, risalgono al XVII secolo.

Alberto Greco