Palazzo Corbelli ritorna a splendere

La fine lavori e la consegna di palazzo Corbelli, dal 1861 e fino al terremoto del 2012 sede municipale di Concordia, segnano la fine di una sorta di esproprio che la comunità ha sofferto per la perdita di questo luogo simbolo protrattasi per lunghi 13 anni. Da oggi con l’inaugurazione, alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, tornerà ad essere il motore ed il cuore di Concordia. Da questa cerimonia potrà trarre vitalità la ripresa del centro cittadino che oggi, dopo oltre un decennio, appare ancora asfittico e ampiamente ferito. Palazzo Corbelli è il palazzo più antico del centro, risalente alla prima metà del XVII secolo, fatto edificare da Ludovico Corbelli, segretario del Duca di Mirandola, ed è l’unico edificio sopravvissuto a ben 2 devastazioni: le fiamme che nel 1704, durante la Guerra di Successione spagnola, hanno raso al suolo Concordia e, più recentemente, il terremoto dell’Emilia.

Oggi, dopo la trasformazione nel Settecento in palazzo signorile per volontà della famiglia Zanoli, che ne entrò in possesso, tornerà a mostrarsi nella sua fierezza e nel suo splendore, restituendo speranza ai tanti concordiesi cui da anni è stata sottratta la vista di questo austero, ma anche amato, gioiello architettonico. È stato un restauro lungo e complesso, paziente e sorprendente che ha rivelato anche piacevoli ritrovamenti come 3 antichi pozzi. "I lavori hanno riguardato sia interventi strutturali – raccontano l’architetta Micaela Goldoni e la collega Francesca Ferrari di Politecnica che ne hanno seguito il progetto e la direzione lavori -, a cominciare dal ripristino e miglioramento della continuità muraria o alla ricostruzione di pareti o porzioni di parete, sostituzione degli implacati con solai lignei, inserimento di telai di rinforzo metallico, che interventi di rifunzionalizzazione architettonica e valorizzazione degli ambienti di pregio quali l’atrio di ingresso, lo scalone monumentale e la sala del sindaco. In particolare, nella "Sala Magna", i cui apparati decorativi risalenti ai primi del Novecento, erano stati fortemente danneggiati dal sisma, è stato previsto e realizzato un restauro conservativo". Ci sono state dedicate 1.255 giornate lavorate e impegnate 55 imprese. E sono stati spesi 7,1 milioni di euro. Sono state ripristinate circa 500 metri quadrati di decorazioni che contribuisco a dare un’impronta familiare all’edificio. Oggi e domani centinaia di cittadini potranno ammirarne il risultato. Ma, intanto con il completamento di questo restauro si può finalmente dire che è iniziato per i concordiesi il vero post terremoto.

Alberto Greco