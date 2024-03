Palazzo dei Musei, . Sorrentino presenta ’Mvtina, lo scontro fatale’

Oggi alle 17.30 negli spazi della Sala Oratorio del Palazzo dei Musei (in Piazza Sant’Agostino 337, a Modena) Gabriele Sorrentino presenta ‘Mvtina, lo scontro fatale’, il quarto volume della saga dedicata a Modena romana, edita da Artestampa. Con questa opera, la conclusiva della serie dedicata a Mutina, l’autore ci conduce agli albori della colonia romana appena fondata, quando il fiero popolo dei Liguri tentò un ultimo drammatico colpo di mano contro i Romani. Si narra della conquista romana della Gallia Cisalpina che ha profondamente segnato il nostro territorio nei secoli, ma anche sconvolto civiltà preesistenti come quella ligure e celtica. L’iniziativa, a ingresso libero, è organizzata dal Consorzio Creativo Associazione Culturale in collaborazione con l’associazione di scrittori I Semi Neri.