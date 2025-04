Palazzo dei Pio, al via il cantiere. Restauro delle ’Stanze del vescovo’

È partito ieri, a Palazzo dei Pio a Carpi, il nuovo cantiere di ripristino delle ‘Stanze del Vescovo’. Nello specifico l’intervento prevede il consolidamento e il restauro delle pareti e del soffitto di legno di una delle sale, parte del corpo di fabbrica realizzato nel primo Cinquecento per volontà di Alberto III Pio che occupava un’area a sud del Cortile d’Onore, dove era ospitata la Segreteria di Stato. Le opere, approvate dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Bologna, segnano la conclusione del più ampio intervento che è stato iniziato nel 2021, finalizzato alla riparazione dei danni e al rafforzamento del Palazzo dei Pio, a seguito del sisma del 2012. Tornando alle ‘Stanze del Vescovo’, come spiega Manuela Rossi, direttrice dei Musei Civici, "comprendono due ambienti rinascimentali, su cui stiamo lavorando, e tre stanze invece risalenti al Settecento, che furono dimora del primo vescovo di Carpi, monsignor Benincasa, che vi ha soggiornato per tre mesi in attesa della conclusione del Palazzo vescovile". "Anche se Palazzo Pio, da dopo l’Unità d’Italia, è stato oggetto di vari interventi di recupero e di restauro – prosegue Manuela Rossi – queste opere non finiscono mai di stupire: ad esempio, la sala ha fatto emergere un fregio molto bello e ben conservato, grazie ai controsoffitti, che rimanda agli interventi di Alberto Pio".

Il ricco soffitto ligneo policromo della sala e le decorazioni pittoriche del fregio a grottesche a tralcio abitati, "saranno quindi sottoposti a restauro conservativo con rimozione dei depositi superficiali e degli esiti di attacchi biologici, nonché ad asportazione delle ridipinture e stuccature non idonee, e iniezioni di riadesione dell’intonaco". L’intervento ha un valore di circa 498 mila euro.

Maria Silvia Cabri