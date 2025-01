Palazzo dei Pio. Cambiano gli orari

Cambiano da oggi gli orari di ingresso e di fruizione dei Musei di Palazzo dei Pio. Il giorno di chiusura rimane il lunedì, mentre i giorni dedicati alle visite su prenotazione di scuole e gruppi organizzati saranno il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13. Quale elemento di novità, ai giorni dedicati alle visite libere, al sabato e alla domenica si aggiunge il venerdì, con orario continuato dalle 10 alle 18. Alcune modifiche anche per la tariffazione: resta valida la Carpicard, biglietto cumulativo dalla validità di 1 anno e dal costo di 8 euro (intero) e 5 euro (ridotto), che consente l’ingresso a Musei di Palazzo dei Pio; Acetaia comunale (secondo sabato del mese); Museo Monumento al Deportato; ex Campo di Fossoli; Cattedrale dell’Assunta; Pieve e torre della Sagra (secondo gli orari di apertura); Museo della Bilancia (Campogalliano).

Inoltre, è sempre possibile acquistare il biglietto singolo per la sola visita ai Musei di Palazzo dei Pio alla cifra di 5 euro.

Ci sono anche alcune modifiche che riguardano i criteri tariffari per alcune categorie di visitatori, ciò con l’obiettivo di adeguare i Musei carpigiani alle modalità vigenti in quelli statali: i visitatori over 65 entrano con biglietto ridotto, mentre sono a ingresso gratuito gli studenti tra i 19 e i 25 anni e, nella stessa fascia di età, a ingresso ridotto se lavoratori.

Invariati gli altri criteri tariffari, compresa la gratuità per la prima domenica del mese, come tutti i musei e siti monumentali italiani. Sul punto interviene l’assessore alla Cultura Giuliano Albarani, che sottolinea: "Con questa riorganizzazione degli orari, pienamente in linea con le esigenze di sostenibilità finanziaria portate avanti dall’amministrazione comunale, si è cercato di garantire le migliori condizioni di fruizione sia degli spazi che delle esposizioni quelle che possiamo definire le tre ‘platee’ a cui il Palazzo si rivolge.

In primo luogo, le scuole – riavvolge il nastro l’assessore Albarani – che di fatto beneficiano di tre giorni pieni per le loro visite, la cittadinanza carpigiana e i turisti, che potranno così accedere con orari più flessibili e contare sulle numerose occasioni di apertura straordinaria. Dopo il successo del Capodanno a Palazzo dei Pio e un’annata contraddistinta da un significativo aumento degli ingressi, questo intervento rappresenta un altro passaggio importante per il centro elettivo della vita culturale cittadina".

Tutte le informazioni in merito alle aperture e all’ingresso sono disponibili sul sito dei Musei di Palazzo dei Pio.

m. s. c.