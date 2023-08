Palazzo Domus imbrattato Vandali filmati: si indaga

Non è stato un bel risveglio quello degli abitanti del Palazzo Domus di Pavullo, che ieri mattina hanno visto il loro condominio vandalizzato con scritte fatte per mezzo di vernice spray rossa. Sono state danneggiate le colonne che si trovano tra un negozio e l’altro, una parte del muro della cosiddetta piazzetta del Domus e una scala interna del civico 206 (oltre ad altre attività nei dintorni). "Atti di vandalismo come questo – denuncia Francesco Righini, delegato all’amministrazione del palazzo Domus – purtroppo non sono una novità a Pavullo: ricordo che il 1° gennaio 2022, durante i festeggiamenti di capodanno, alcuni ragazzi svuotarono tutti gli estintori presenti all’interno del garage interrato del condominio ’La Campanella’. Questi fenomeni vanno contrastati". Gli atti di vandalismo avvenuti nella notte tra martedì e mercoledì sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza: le immagini sono al vaglio degli inquirenti. "Per ora abbiamo presentato denuncia contro ignoti – prosegue Righini – speriamo che sia possibile individuare i colpevoli: dalle riprese sembrano ragazzi giovani". Il palazzo Domus, spesso al centro di polemiche in merito alla sicurezza pavullese, torna a far parlare di sé.

"I problemi che si possono generare in questo luogo – illustra il delegato all’amministrazione – sono più accentuati rispetto ad altri stabili perché tutte le zone della cosiddetta piazzetta non possono essere chiuse e, dopo un certo orario, chiunque può accedere tranquillamente e fare ciò che vuole: nonostante abbia messo diversi cartelli invitando i condomini a chiudere le porte, è facile che qualche malintenzionato riesca a entrare, proprio come è accaduto al civico 206". La gestione del palazzo Domus e della piazzetta, come spiega Righini, è una questione importante per la comunità di Pavullo: "Pur essendo datato, lo stabile si trova in una posizione strategica sia per chi proviene dal centro, sia per chi arriva dalla stazione delle corriere: credo che risolvere questi problemi sia nell’interesse di tutta la comunità e auspico che vi sia un confronto maggiore tra la nuova amministrazione condominiale e il Comune di Pavullo. Per ora sono stato ricevuto da due componenti dell’ufficio tecnico e spero che in futuro si possa aprire un tavolo di lavoro anche con il sindaco". "Non credo che a Pavullo ci sia un reale problema di sicurezza – conclude Righini – tuttavia vedo molti giovani privi di punti di riferimento: credo che se ci fossero più attività che impegnano i ragazzi e famiglie più presenti, questi eventi spiacevoli accadrebbero meno frequentemente".

Jacopo Gozzi