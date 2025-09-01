Palazzo Ducale agli antichi splendori. La Fontana dei Pesci si fa bella per la festa della crescentina

Un fiume di persone si è riversato nel centro storico di Pavullo, lungo la Via Giardini, per la Festa della Crescentina, un evento organizzato dalla Pro Loco che ogni anno vede una partecipazione crescente. E la due giorni che si è conclusa ieri sera alle 23 non è stata certamente da meno delle precedenti. Il termometro per decretarne il numero dei partecipanti si avrà quando sarà reso noto il numero di crescentine prodotte e vendute dai gruppi frazionali di Montorso, Parrocchia di Benedello, Renno, Baldaccini Associazione culturale "I Girasoli", Gaiato Sagra di Gaiato, La Fonda, associazione Festa delle campane di Castagneto, Pro Loco con Stand Senza Glutine e altre specialità locali. C’era anche lo stand della parrocchia di Fiorano posizionato in un lato del sagrato della parrocchiale. Soltanto Renno ha impastato 430 chilogrammi di farina che corrispondono a 13mila crescentine. Complessivamente, nelle recenti edizioni il numero di ‘sfornato’ di questa specialità tipica ha sfiorato le 80mila, tirate rigorosamente a mano.

Come noto, la tradizione insegna che la tigella serve per cuocere le crescentine e a Pavullo sono strenui difensori della giusta denominazione. Numerosi gli intrattenimenti offerti durante le due giornate di festa. Ieri si è svolta anche la 6° edizione del Palio del Parmigiano Reggiano della montagna modenese e i migliori produttori saranno premiati in autunno alla Festa del Parmigiano Reggiano a Lama Mocogno.

Altro evento importante: l’inaugurazione della Fontana dei Pesci al Parco Ducale che si è svolta sabato sera. L’intervento, interamente progettato, finanziato ed eseguito dal Rotary Club di Pavullo, rappresenta un gesto di straordinaria generosità e attenzione verso uno dei luoghi più iconici del nostro patrimonio urbano, profondamente amato da generazioni di pavullesi.

"La Fontana dei Pesci è un simbolo affettivo per tutti noi - ha dichiarato il sindaco Davide Venturelli- ed è grazie al prezioso e generoso contributo del Rotary Club di Pavullo che oggi possiamo finalmente restituirle la centralità e la dignità che merita".

