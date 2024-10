Palazzo Ducale come la Cappella Sistina

La Cappella Sistina, nel cuore della Città del Vaticano, non è soltanto un meraviglioso scrigno di bellezza, con quel Giudizio Universale, potente e terribile, in cui Michelangelo seppe condensare tutta la gloria e le miserie degli uomini. La Sistina ha anche una sua peculiare acustica: dalla piccola cantoria pensile incassata nella parete settentrionale, già più di 500 anni fa svolgevano il loro servizio i cantori papali, precursori della Cappella Musicale Pontificia Sistina che ancora oggi accompagna le celebrazioni più solenni. L’architettura della Sistina valorizzava e amplificava le voci e i suoni, con un riverbero efficace e una potenza impressionante. Secondo gli esperti lo splendido Salone delle Guardie, all’interno del Palazzo Ducale di Sassuolo, condivide con la Sistina questa speciale caratteristica acustica. Avremo modo di verificarlo proprio stasera alle 20.30, grazie a ’Le voci della Sistina’, il nuovo appuntamento del Festival musicale Estense ’Grandezze & Meraviglie’. L’ensemble De Labyrintho, Musica della Rinascenza, specializzato nella musica vocale sacra dell’epoca, eseguirà proprio brani dai libri corali della Cappella Sistina di fine ‘400, dunque risalenti al periodo in cui venne realizzata la cantoria (e ancora Michelangelo non aveva messo mano al suo capolavoro). Il concerto cercherà quindi di ricreare il suono originale di quei brani scritti da alcuni dei più grandi compositori della musica occidentale del Rinascimento, come Guillaume Dufay, Josquin Desprez, Marbriano de Orto, Bertrand de Vaqueras e Gaspar van Weerbecke.

L’ensemble De Labyrintho, fondato nel 2001 e diretto da Walter Testolin, è fra i più apprezzati interpreti di questo repertorio: il gruppo ha ricevuto notevoli consensi per la qualità delle sue esecuzioni, in particolare di Josquin Desprez. Walter Testolin è docente di Canto rinascimentale e Bbrocco presso il Conservatorio de L’Aquila, e dirige anche il RossoPorpora Ensemble e il Bach Collegium Roma. Per assistere al concerto (realizzato grazie alla collaborazione delle Gallerie Estensi e del Comune di Sassuolo) basterà acquistare il biglietto d’ingresso al Palazzo Ducale, che sarà aperto dalle 10 di stamattina: l’evento serale sarà compreso nel ticket di accesso al complesso monumentale.