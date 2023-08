Palazzo Ducale, interni rivoluzionati "L’allestimento illustrerà la sua storia"

Mentre a Palazzo Ducale sono partiti i lavori di restauro della facciata che dà sul parco – del valore di oltre 6 milioni assicurati dal Ministero della cultura –, la Delizia estense si prepara a essere "rivoluzionata" anche negli interni. La direttrice delle Gallerie Estensi di Modena, Sassuolo, Ferrara Martina Bagnoli racconta come.

Direttrice, partiamo dal prossimo allestimento.

"Verrà presentato a inizio ottobre: abbiamo deciso che questo nuovo allestimento, con la mia idea che conclude tutti i lavori sulla storia estense eseguiti prima alla Pinacoteca di Ferrara, poi alla Biblioteca e Galleria Estense e ora a Sassuolo, servirà a contestualizzare il ruolo sia urbano sia campestre che aveva per la corte il prestigioso edificio".

Come sarà?

"La storia di questa delizia nasce con Francesco I d’Este nel 1634, ma noi ne racconteremo la storia fino alla metà del secolo scorso. Non sarà un allestimento di cimeli e reperti artistici, ma racconterà tutte le trasformazioni del luogo con molti aspetti multimediali e filmati.

Sarà dunque di tipo immersivo. Gli interni saranno differenti dagli attuali perché oggi il Ducale è un importantissimo museo di sé stesso, ma tanti non ne comprendono bene l’importanza. Daremo vita così a un nuovo racconto, spiegando perché è nato proprio lì, cosa si mangiava nei banchetti di corte, a cosa serviva la grande fontana del cortile e molto altro".

Che costi ha e che pubblico intercetta?

"Il costo dell’allestimento, curato da Vincenzo Vandelli e Gaetano Marzani di Progettisti Associati Sassuolo, è di circa 800mila euro e tengo a dire che il territorio si sta dimostrando molto interessato al fund raising, sia la parte imprenditoriale sia l’amministrazione comunale. Lavoro con il Comune da otto anni e si è sempre mostrato attento alla valorizzazione e promozione del Ducale, sono molto soddisfatta di completare il mio percorso di direzione proprio con la reggia".

Nel frattempo sono partiti gli imponenti lavori sulla facciata laterale che dà sul parco.

"Sì, da poco c’è il cantiere alla facciata meridionale e vasara (riferito all’area esterna per la collocazione dei vasi, ndr), affidato alle imprese Leonardo e Baschieri Costruzioni, che segue i lavori fatti nel parco dal Comune. Questo progetto vale oltre 6 milioni di euro del Ministero della cultura, in due tranche. Opere indispensabili per ricostruire il contesto verde sul quale affacciava in antico il palazzo degli Este e che in parte ricostruiamo".

Tutto ciò inciderà sui turisti, oggi a che quota siamo?

"Tra italiani e stranieri, sempre di più anche se occorrerà intervenire sulla gestione dei gruppi, oggi siamo a quota 22-25mila ogni anno. E occorre tenere presente che dal primo gennaio fino a Pasqua, non essendoci riscaldamenti, il palazzo è chiuso. Il nuovo allestimento penso allargherà questa platea, abbracciando pubblici diversi, quelli attenti non necessariamente all’arte, ai dipinti e alle sculture, ma a come avveniva la vita qui, alla manifattura del luogo, alla meccanica e ingegneria che al palazzo si attivavano".

Il pubblico in visita resta poi a dormire a Sassuolo?

"Non mi occupo direttamente dei flussi turistici, ma credo che i riscontri ci siano anche appunto degli stranieri e rispetto al pubblico più classico di queste zone, quello molto attento ai motori. Stiamo ragionando, intanto allarghiamo l’offerta culturale per pubblici extra artistici e per le famiglie. A metà settembre ospiteremo inoltre la mostra ‘Giuseppe Stampone. Abecedario’ con Marca Corona". Stefano Luppi