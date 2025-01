Palazzo Europa, spacciatore in manette

Ha seguito una donna nei pressi della sua abitazione per poi spintonarla all’interno. La vittima, seppur sotto choc è riuscita a dare l’allarme e quando i carabinieri sono giunti sul posto, l’aggressore è stato fermato e arrestato per detenzione di droga. Addosso, infatti, aveva un grammo e mezzo di crack. A finire in manette, venerdì notte un nigeriano di 39 anni ammanettato dai carabinieri. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato dal giudice e per lo straniero è stata disposta la misura del divieto di dimora in città e provincia.

L’episodio si è verificato in via Emilia Ovest, nei pressi di Palazzo Europa dove l’uomo stava arrecando disturbo ad alcune persone presenti. Lo straniero, insieme ad altri connazionali si è avvicinato alla vittima per poi seguirla fin davanti a casa e spintonarla all’interno. Sul posto sono subito accorsi i militari, impegnati in quel momento nei controlli dei luoghi frequentati da spacciatori o comunque meta di tossicodipendenti. Una volta fermato il nigeriano è stato trovato in possesso di un grammo e mezzo di crack e arrestato. Il pusher aveva addosso anche 1 grammo di hascisc e cocaina, oltre a 135 euro, somma ritenuta provento illecito di spaccio.

La zona di Palazzo Europa è da tempo una base di spaccio e di bivacchi da parte soprattutto di minori stranieri non accompagnati che dormono anche a terra riparandosi come possono. Ma soprattutto – denunciano anche i residenti – si vende droga alla luce del sole anche dopo i blitz delle forze dell’ordine.