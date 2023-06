Palazzo Foresto chiude per restauro "Fra tre anni ospiterà la Prefettura"

di Stefano Luppi

"Palazzo Foresto di corso Canalgrande 30 è la sede di rappresentanza della Prefettura - spiega il prefetto Alessandra Camporota - ha 300 stanze e io solo ora sto imparando a conoscerlo bene. Palazzo Foresto, edificio molto prestigioso, chiuderà a breve per un restauro che durerà tre anni, dopodiché ospiterà ancora la rappresentanza dello Stato: qui del resto hanno dormito presidenti della Repubblica e ministri in visita a Modena. Questo Palazzo, di proprietà demaniale, diverrà anche la sede degli uffici della Prefettura oggi in viale Martiri (l’edificio è della Provincia, ndr), di altri enti e infine ci sarà una parte del comando provinciale dei carabinieri". Del restauro di Palazzo Foresto si parla già da tempo e ora il momento è finalmente giunto: una volta ultimati lavori che saranno approfonditi - l’edificio è vincolato e oggi non è dotato di ascensore per il pubblico, ma solo di un montacarichi - i nuovi inquilini saranno dunque di vari enti, Prefettura in primis. Ma, come disse mesi fa il sindaco Muzzarelli, qui ci sarà il comando provinciale dei Carabinieri anche se appunto solo in "parte" come dice Camporota. Il prefetto ha fatto queste considerazioni a una decina di persone che lunedì è intervenuta a una visita guidata nell’edificio, tenuta dallo storico dell’Arte Simone Sirocchi, nell’ambito della mostra "Alla scoperta del mondo. Racconti di viaggio fra le carte dell’Archivio Estense" dell’Archivio di Stato. Sirocchi durante l’incontro ha illustrato la storia di questo palazzo che aveva la sede principale affacciata sul Canalgrande quando era il più importante corso d’acqua della città.

"Il Principe Foresto dal quale l’edificio prende il nome, visse dal 1652 al 1725 tra la Modena Estense e la Francia di Luigi XIV Re Sole dove condusse per alcuni anni una vita alquanto scapestrata anche secondo un ambasciatore come ho scoperto in una lettera dell’Archivio di Stato. Figlio di Borso d’Este e Ippolita, il principe militò nell’esercito imperiale al seguito di Raimondo Montecuccoli e fu protagonista delle vicende politiche modenesi di fine ‘600. Le origini del palazzo sono nel Medioevo, quando lungo Canalgrande, via d’acqua realizzata dai monaci di San Pietro nel secolo XI, vennero costruite le case delle più importanti famiglie patrizie di Modena. Qui prima furono i Fogliani, cui a fine ‘400 subentrò il conte Niccolò Maria Rangoni che lo trasformò in una fastosa dimora rinascimentale.