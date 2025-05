Palazzo Montecuccoli apre le porte al pubblico

Palazzo Montecuccoli, sede di Fondazione di Modena, apre le sue porte alla città sabato 10 maggio: in programma due visite guidate per adulti, una alle ore 11 e l’altra alle ore 15. Si partirà da SpazioF, porta di ingresso della Fondazione, dove i partecipanti verranno accolti prima di accedere ai locali storici attraverso la corte interna. Ai piani nobili del palazzo sono conservati ancora oggi stucchi e pitture parietali fra le più eloquenti espressioni della cultura di trapasso dal barocchetto al neoclassicismo della capitale estense: durante le tappe del percorso sarà possibile ammirare sculture e dipinti di artisti modenesi per nascita e formazione, tra cui i noti Giuseppe Graziosi, Francesco Stringa e Adeodato Malatesta.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, che potrà avvenire attraverso la App di Fondazione – sezione Eventi, oppure telefonando al numero 059.239888. È possibile anche mandare una mail a segreteria@fondazionedimodena.it