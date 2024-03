Palazzo Rangoni riapre alle visite guidate

Dal 14 aprile prossimo, riaprirà le porte per una serie di visite guidate la dimora cinquecentesca di Palazzo Rangoni. Ad annunciarlo è stato il consorzio Castelvetro Vita, che spiega in una nota: "A Castelvetro di Modena torna a vivere uno dei monumenti più interessanti del centro storico, il quale si riappropria di una delle sue perle più preziose. Situato nel cuore dell’antico borgo, di fronte alla chiesa parrocchiale, Palazzo Rangoni accoglie il visitatore con un imponente atrio, dal quale uno scalone porta al piano nobile dove si possono ancora ammirare soffitti e pareti finemente decorati. La "Sala grande", detta anche "Sala del Tasso", è l’ambiente più importante del palazzo, quello in cui venivano ricevuti gli ospiti".