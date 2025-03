Palazzo Santa Margherita. Con ’Lime Delfini’ riapre il bar. E lo staff sarà al femminile

Un ambiente rinnovato, familiare e accogliente, in cui trovare ristoro tra la lettura di un libro e la visita a una mostra, ma anche per godersi un aperitivo prima di una passeggiata in centro. Col nuovo nome ’Lime Delfini’ ieri ha riaperto al pubblico il bar di Palazzo Santa Margherita in corso Canalgrande, che ospita la Biblioteca Delfini, le mostre proposte da Fondazione Ago e il Museo della Figurina. Il bar sarà aperto da lunedì a sabato, dalle 7.30 alle 20. E sabato 22 marzo è in programma l’inaugurazione, con iniziative per bambini e famiglie. "Con la presenza di nuovi spazi e nuovi servizi viene ulteriormente migliorata l’offerta di un luogo vivace e nel cuore dei modenesi – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi – Palazzo Santa Margherita è la casa di importanti istituti culturali e il rinnovamento del bar rappresenta un altro prezioso tassello per vivere al meglio questo luogo". La chiusura dell’esercizio, sempre affollato da studenti e visitatori, si è resa necessaria per consentire il rinnovo del bando di gestione e i lavori di ristrutturazione. La selezione per la subconcessione d’uso (l’edificio è di proprietà di Asp) da parte del Comune di Modena è avvenuta tramite selezione pubblica, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, comprensiva di valutazione tecnica, qualitativa ed economica. Ilaria Tumiatti, 38 anni, supportata da uno staff tutto femminile di sei collaboratrici, è la nuova titolare e vanta una grande esperienza nel settore della ristorazione. Gli spazi comprendono un ambiente al piano terra oltre ad un affaccio sull’esterno molto apprezzato nella bella stagione: una porzione del portico antistante (circa 18 metri) e del cortile interno (circa un terzo), per un numero complessivo di 60 posti a sedere. La concessione ha durata di sei anni, rinnovabili per altri sei. Il nuovo corso del locale proporrà menù variegati, con un’attenzione particolare ai prodotti stagionali e biologici.

Sabato 22 marzo l’inaugurazione con iniziative per bambini e famiglie. Alle 16 appuntamento con lo spettacolo di magia di Lalo Magic, mentre alle 17 performance di danza aerea a cura di Equilibra. La Fondazione Ago propone la mostra ’Passaggi Paesaggi. Fotografia italiana dalle collezioni di Fondazione Ago’, con 114 immagini di 87 autori, tra i grandi maestri del genere (da Luigi Ghirri a Gabriele Basilico, fino a Guido Guidi, Olivo Barbieri, Mimmo Jodice, solo per citarne alcuni) e artisti emergenti. In occasione dell’inaugurazione, sono in programma la ’Caccia fotografica’ rivolta alle famiglie (ci si può già iscrivere sul sito www.agomodena.it) e visite guidate su prenotazione.