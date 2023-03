Palazzone abbandonato "Intervento di pulizia, nuove case dopo l’estate"

di Stefano Luppi

Arriverà ad aprile, tra meno di un mese, un primo tentativo di mettere un freno al grande degrado che caratterizza attualmente l’area di via Nonantolana 221-225, a pochi passi dalle scuole Collodi e dal parco XXII aprile. L’amministrazione comunale, infatti, spiega che prestissimo riprenderà il cantiere chiuso da alcuni anni mentre dopo l’estate si procederà a mettere mano a quello che oggi pare il problema principale secondo chi abita qui. Ossia l’edificio gemello di quello già abbattuto, un luogo molto ampio oggi preda di cattive frequentazioni, spacciatori, senzatetto e tanti tanti rifiuti e deposito di furti della zona.

Il Carlino lunedì ha raccolto il ’grido di dolore’ di numerosi residenti, tra modenesi e nuovi cittadini, che non ne possono più di vedere una ampia "piscina", con topi e zanzare a gogo, dove dovrebbero esserci appunto i lavori dei muratori per costruire appartamenti di edilizia "popolare" Erp.

E ancora di più questi cittadini sono preoccupati, appunto, per il palazzo ancora in piedi, con il Comune che promette più frequenti controlli e il via libera prestissimo ai lavori risolutivi. L’amministrazione infatti fornisce varie delucidazioni. "Entro aprile è prevista la ripartenza del cantiere per la realizzazione di 26 alloggi Erp in via Nonantolana, a cura di Acer (lavori per oltre 3 milion di euro, ndr). Il Comune e Acer stanno predisponendo tutti gli atti necessari per la ripresa dei lavori, temporaneamente sospesi per ragioni legate prima a proposte di modifiche nel progetto a seguito di criticità emerse durante gli scavi e poi per l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime".

Sul tema che sta maggiormente a cuore alla popolazione della zona, come dicevamo, l’edificio da trenta appartamenti abbandonati nel quale in tanti si infilano per dormire, spacciare, organizzare il frutto dei furti, la giunta Muzzarelli fa sapere che "si stanno per completare le procedure per l’avvio del secondo stralcio dei lavori nell’area, con la demolizione della palazzina esistente e la realizzazione al suo posto di due palazzine Ers da 48 alloggi. Sono in corso gli atti conclusivi per l’affidamento dell’intervento, attività che prevede anche la progettazione esecutiva. Questa parte prenderà il via dopo l’estate".

Ma i residenti, come spiegavano su queste colonne, sono preoccupati oggi, vista la microcriminalità che dicono essere molto attiva in zona e con il "rifugio" principale proprio nel palazzo. A questo proposito la giunta conclude: "Nel frattempo l’amministrazione procederà con maggiori controlli nell’area, un intervento di pulizia dai rifiuti e anche la rimozione delle strutture rimovibili presenti nei pressi dell’edificio". Basterà ai residenti?