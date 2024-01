Palermo, Parma e Samp, ciclo terribile

Riprenderà martedì la preparazione in vista della trasferta di Palermo, sabato, dove si giocherà alle 16:15. Due giorni di riposo che serviranno ai canarini per recuperare qualche energia preziosa, non solo fisica. Quasi sicuramente in Sicilia non ci sarà Edoardo Duca, per il centrocampista si tratta di risentimento al polpaccio sinistro, problemino abbastanza fastidioso le cui condizioni dovranno essere monitorate. Anche Shady Oukhadda sarà valutato ad inizio settimana, il terzino ha accusato un dolore alla zona posteriore della coscia destra in quell’azione in campo aperto poi fermata da Dickmann per prestare cure al gialloblù. Palumbo e Gargiulo proseguono, invece, il loro percorso di recupero dai rispettivi infortuni. Non notizie confortanti, dunque, alla vigilia di un trittico terribile. Palermo sarà già teatro di scontro delicato, la capolista Parma vorrà continuare a macinare punti e a Marassi la Samp di Pirlo si giocherà tantissimo col Modena. Inizia ora uno dei periodi più importanti della stagione.

a. t.