Palestra a cielo aperto. Gestione affidata alla Polivalente Sorbara

Ora anche Bomporto ha la sua palestra a cielo aperto ed entra così a far parte di un circuito nazionale molto esteso, che ha già visto la nascita di iniziative analoghe anche in altre realtà modenesi. La palestra è stata attrezzata in Piazzetta dei Tigli a Sorbara ed è stata inaugurata nei giorni scorsi. Aderendo al progetto Sport di Tutti – Parchi, ideato da Sport e Salute spa e promosso assieme ad Anci, il Comune si è reso disponibile alla promozione del wellness in uno dei suoi parchi. L’area attrezzata digitalizzata - in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese – sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini. Per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo. Su ogni singolo attrezzo installato, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice Qr Code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente. L’area attrezzata è stata data in adozione alla Polivalente Sorbara, che se ne prenderà cura e la metterà a disposizione di tutti, senza limiti di età.

Alberto Greco