Palestra al Poggio, consegnati i lavori: "Finiremo tra un anno"

Sono stati consegnati martedì pomeriggio i lavori della nuova palestra che sorgerà nell’area che si trova tra il centro sportivo Il Poggio e l’autostazione delle corriere. A darne notizia è la stessa amministrazione comunale, che spiega: "Alla consegna dei lavori erano presenti la sindaca Emilia Muratori, la responsabile del Servizio patrimonio ing. Francesca Aleotti, Emiliano Rosa in rappresentanza del raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato i lavori e l’ing. Roberto Marconi dello Studio Team Project s.r.l a cui è stata affidata la direzione lavori. I lavori cominceranno, quindi, a brevissimo". Prenderà quindi il via un’opera pubblica che tante polemiche ha creato nei mesi scorsi tra opposizione (che avrebbe voluto portare avanti la palestra già progettata in via Per Sassuolo) e maggioranza. "Il primo stralcio dei lavori – prosegue l’amministrazione - ha la durata di 310 giorni e prevede la realizzazione dell’edificio con il campo da gioco interno e gli spogliatoi. La tribuna, il magazzino, gli uffici delle società sportive e una piccola palestra al primo piano sono in programma, invece, nel secondo stralcio dei lavori. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di poter consegnare la palestra utilizzabile per le scuole e per le associazioni sportive a settembre del 2024". La sindaca Emilia Muratori ha poi commentato: "Cominciano i lavori di un’opera che risponderà alle pressanti esigenze a più riprese espresse sia dalle scuole che dalle associazioni sportive del territorio".

m. ped.