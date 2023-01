Palestra Barbieri, nuovo pavimento

Una nuova pavimentazione elastica di ultima generazione in vinile e pvc che, sviluppandosi su una superficie di oltre 500 metri quadrati, assicura resistenza allo strappo e assorbimento acustico e garantisce agli atleti stabilità dimensionale. Sono le caratteristiche principali dell’intervento di manutenzione completato nelle scorse settimane alla palestra Barbieri del complesso Barbieri – Braglia di via Del Carso a Modena, dove ora gli spazi che ospitano l’attività degli studenti dell’istituto superiore Ipsia Fermo Corni e della società di ginnastica, scherma e arti marziali Panaro, che gestisce le due palestre comunicanti tra loro, si presentano più moderni e funzionali. I lavori effettuati dal Comune hanno un valore complessivo di quasi 40mila euro. "Grazie a questo intervento – commenta l’assessora allo Sport Grazia Baracchi – l’amministrazione prosegue negli interventi finalizzati al miglioramento degli impianti sportivi comunali. Puntiamo a rendere più funzionali i luoghi in cui bambini, atleti e cittadini, e in questo caso pure studenti, possono praticare una disciplina, anche alla luce del valore sociale dello sport; e a sostenere, attraverso spazi più belli ed efficienti, l’attività proposta dalle società del territorio". L’intervento nell’ala ’B’ dell’impianto sportivo Barbieri si è reso necessario a causa delle condizioni della palestra. La pavimentazione risultava ammalorata in alcuni punti, infatti, col rischio di non poter garantire le condizioni di sicurezza necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria. I lavori, quindi, hanno visto innanzi tutto la rimozione e lo smaltimento del pavimento sportivo esistente in gomma – pvc, a cui hanno fatto seguito la carteggiatura e la rasatura del sottofondo. Quindi è stata posata la pavimentazione: dal punto di vista tecnico la nuova superficie è realizzata in materiale vinilico.