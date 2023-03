Palestra del Meucci, stop per lavori

"La palestra del Meucci è di proprietà della Provincia che ha vinto un bando Pnrr per la ristrutturazione. Da quando siamo stati avvertiti, ci stiamo muovendo con la società che la gestisce, la Nazareno, e con la Consulta per lo Sport per trovare soluzioni alternative, affinchè a settembre, quando è previsto l’inizio dei lavori, nessuna società e nessun ragazzoa restino senza un luogo dove fare attività". Andrea Artioli, assessore allo Sport, interviene sulla chiusura del palazzetto Ferrari per importanti lavori di ripristino.