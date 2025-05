Palestra della Memoria a Montale. È la 55esima sul territorio

Presso il ‘Circolo Auser Grizzaga’ di Montale è stato tagliato il nastro della nuova ‘Palestra della Memoria’, la 55ma sul territorio. Il progetto -unico in Italia- basato sul volontariato e rivolto agli anziani e "ha lo scopo di prevenire con esercizi appositi lo svilupparsi di malattie neurodegenerative ma, anche, di contrastare l’isolamento attraverso attività di gruppo", commenta l’assessora alla Sanità di Castelnuovo Monique Bonacorsi. Ad oggi le ‘Palestre della Memoria’ "coinvolgono 1600 cittadini e 400 volontari, colonna portante del progetto -chiosa Chiara Galli, responsabile del progetto per l’Ausl e neuropsicologa- e che si sono formati presso un corso promosso dall’azienda. Ogni sede è capillare e coinvolge i concittadini grazie al loro impegno ‘su misura per il paese’. Sono poi loro che negli incontri periodici ci stupiscono con l’invenzione di attività originali e funzionali".

All’impegno dei volontari vanno il plauso del sindaco Massimo Paradisi e della direttrice del distretto Ausl di Vignola Federica Casoni: "Grazie alla cooperazione fra autorità, sanità e cittadinanza le palestre stanno diventando un punto di riferimento per gli anziani, anche nelle piccole realtà montane. Questa capillarità è merito di una nuova visione di sanità sociale che, dal 2013 -nascita del progetto- ad oggi sta riuscendo a tenersi al passo coi cambiamenti, da quello del tessuto sociale a quelli dei volontari stessi e delle esigenze dei più fragili. Non ultimo l’isolamento che ha seguito alla pandemia". ‘Socializzazione, allenamento e sorrisi’ è il motto, "perché quando si sorride si sta bene, e il sorriso dei partecipanti è il termometro che misura l’efficacia di quanto si sta facendo" - così i volontari di Montale commentano l’inaugurazione del nuovo centro.

"È una soddisfazione vedere il coinvolgimento su tutto il territorio-conclude la dottoressa Galli - e, oltre ad essere un mezzo efficace per contrastare l’impoverimento sociale dei paesi e prevenire disagi futuri e solitudine, fa piacere vedere l’interesse che ha suscitato nelle altre regioni. Nei prossimi mesi il progetto ‘Palestre della Memoria’ si allargherà con seminari e corsi di formazione aperti anche a città fuori dalla nostra provincia".

Francesco Lolli