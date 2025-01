Palestra della mente. Oggi la presentazione

A Mirandola la prima e unica sede "MindFulNest" in provincia della Federazione italiana Mindfulness, uno spazio innovativo di 150mq situato in Piazza Conciliazione 7 e dedicato esclusivamente alla promozione della crescita personale, della gestione dello stress e del benessere interiore. Una vera e propria palestra della mente per ritrovare serenità con sé stessi in chiave di risposta alle sfide endogene di territori ed ambienti ad alta pressione lavorativa. La presentazione ufficiale della iniziativa oggi dalle ore 16 presso la suggestiva cornice di Villa La Personala, in via Dosso 50 località San Giacomo Roncole.