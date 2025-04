Palestra di Magreta, riqualificazione energetica e sismica

Inaugurata ieri la palestra Ferraguti della frazione di Magreta. L’impianto sportivo è stato oggetto di interventi di riqualificazione sismica, energetica e funzionale. La prima fase dell’intervento ha riguardato il miglioramento sismico, mentre nel secondo stralcio dei lavori sono stati realizzati due campi da pallavolo, uno dei quali omologato (Fipav) e un campo da basket per competizioni federali. Inoltre sono stati installati un impianto solare termico e un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo. Questi interventi aumentano così l’efficienza energetica e riducono in maniera consistente i consumi di acqua e luce, con minori costi di manutenzione.

Il costo della riqualificazione è di circa 500mila euro, di cui 200mila finanziati dalla Fondazione di Modena.

"Non solo uno spazio per l’attività sportiva, ma un luogo di aggregazione - ha sottolineato l’assessore allo Sport di Formigine Giulia Bosi – questo intervento rende lo spazio non solo più sicuro e inclusivo, ma anche sostenibile e polifunzionale".

Ieri, come detto, il taglio del nastro alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Formigine Elisa Parenti, Massimiliano Morini, Consigliere d’Amministrazione della Fondazione di Modena e Celso Frigieri, Presidente asd Associazione Magreta.

s.f.