Palestra e ambulatori per i dipendenti Seta

Aiutare i dipendenti a conciliare i tempi della vita lavorativa con quelli della vita famigliare, offrendo loro "interessanti opportunità di crescita personale e professionale" grazie alla disponibilità di "spazi dedicati all’interno degli ambienti di lavoro e servizi innovativi, fruibili individualmente o assieme ai famigliari".

Succede a Seta, l’azienda dei trasporti pubblici di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, dove viene lanciato un nuovo progetto di welfare aziendale chiamato #Conciliamo, finanziato con quasi mezzo milione di euro grazie al contributo della presidenza del Consiglio dei ministri (dipartimento per le Politiche della famiglia). La politica di welfare aziendale, attivata nel 2018 in azienda, da oggi può compiere dunque un passo avanti. Seta, infatti, è stata selezionata tra centinaia di società italiane, quelle che si sono candidate al bando nazionale, ricevendo un finanziamento di 355mila euro, cui la stessa azienda ha aggiunto poi altri 107mila euro.

Con questi fondi, in particolare, sono stati realizzati una palestra aziendale ad accesso gratuito per i dipendenti, un ambulatorio salute (in ciascuna delle tre sedi provinciali), un laboratorio per figli dei dipendenti con disturbo dello spettro autistico. Nel progetto rientrano anche la realizzazione di sale per coworking, l’attivazione di corsi di informatica e di una community aziendale online dove i dipendenti segnalano e consigliano fornitori di servizi di utilità domestica (idraulici, elettricisti e così via).

La presentazione ufficiale di tutto il progetto è prevista per domani alle 11, nella sede di strada Sant’Anna 210 a Modena. Saranno presenti il presidente di Seta Antonio Nicolini, la direttrice delle Risorse umane aziendali Costanza Righi Riva, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e Stefano Reggianini, amministratore unico dell’Agenzia per la Mobilità di Modena.

La misura è uno dei tentativi di Seta di provare ad arginare l’esodo di autisti in corso proponendo una serie di benefit. Un tema di cui c’eravamo occupati nelle scorso settimane. Rispetto ai 253 autisti a Modena le assenze sono superiori alle 60 unità, il 25 per cento del totale. Numeri che testimoniano un minore appeal del mestiere rispetto al passato: un turn over nel settore c’è sempre stato, ma mentre prima era fisiologico adesso ha assunto dimensioni che stanno mettendo a dura prova la tenuta del servizio. "Il problema – disse a inizio anno il presidente dell’azienda di trasporti Antonio Nicolini – non riguarda solo Modena, ma tutte le società di trasporto italiane. La maggior parte degli autisti viene da fuori Modena "e soprattutto i più giovani si rendono conto a fronte dei numerosi servizi che questa città offre anche dell’alto costo della vita rispetto agli stipendi previsti dal contratto nazionale, e chiedono di trasferirsi altrove".