"Palestra fantasma, non esiste nel catasto"

Continuano a piovere critiche, dai banchi dell’opposizione, sul progetto della nuova scuola elementare e, soprattutto, sulla questione della "palestra fantasma". A sollevare perplessità è il consigliere comunale Virginio Leonelli di "Uniti per Marano", che rileva tra l’altro: "Mentre l’amministrazione comunale presenta pubblicamente alla cittadinanza il faraonico progetto della nuova scuola elementare De Amicis, decantandone l’elevata qualità tecnologica e cercando di spostare l’attenzione di chi lamenta il sacrificio del Parco dell’Elefante su un futuro polmone verde di 2500mq (il "Central Park maranese…"), le minoranze in consiglio comunale, a cominciare dal nostro gruppo, sono molto preoccupate di alcuni aspetti di tutta l’operazione ancora avvolti nel mistero. Tralasciando per un momento l’insolita procedura progettuale di mettere avanti prima la costruzione della nuova scuola e solo dopo progettare la demolizione della vecchia, vogliamo soffermarci sui contenuti di quello che è il terzo stralcio dell’opera, relativi alla "nuova costruzione in sostituzione (con demolizione) della palestra scolastica De Amicis", che prevede un importo complessivo 2.497.000 euro, di cui 1.360.000 di contributo Pnrr e i restanti 1.137.000 a carico del Comune.

Il punto (e il mistero) è che nessuno sa dove sia ubicata fisicamente la "palestra scolastica De Amicis" da demolire: non esiste sui mappali catastali e nemmeno su altra documentazione. E’ importante ricordare che il progetto nuova scuola vale complessivamente 8.467.000 euro, coperti dai contributi sul Pnrr per 4.416.000 euro, più della metà. Il fatto che pare non esista una palestra da demolire e ricostruire potrebbe costituire una criticità in questo senso?". Diametralmente opposta, dall’altra parte, è la visione del sindaco Giovanni Galli, che sottolinea: "La giunta e la maggioranza sono molto orgogliose di aver mantenuto la propria parola ed aver conseguito questo risultato".

Poi, replicando in merito, puntualizza: "L’amministrazione comunale ha cominciato nel 2016 il percorso che ci ha portato alla realizzazione della nuova scuola primaria. Moltissimi i passaggi di confronto e molto impegnativo il percorso che ci ha portati all’avvio dei lavori. Diverse sono state le occasioni per rispondere alle questioni sollevate dalle minoranze, non da ultimo il consiglio comunale del 20 dicembre. Alla presentazione al pubblico della nuova scuola primaria abbiamo dato tutte le informazioni utili per orientarsi in questo grandissimo investimento. Dopo il voto all’unanimità del progetto di fattibilità nel 2017, le minoranze attuali hanno deciso di denigrare la progettualità, salvo poi riconoscere la bontà del progetto in diverse occasioni. In sintesi: ora si costruisce la nuova scuola. Finita la nuova scuola, si demolirà quella attuale. Demolita quella attuale ci sarà una nuova area verde di 2.500 mq. I finanziamenti sono già stati erogati, quindi i dubbi di Leonelli sono insensati, perché le verifiche sulle richieste di finanziamento sono avvenute negli anni passati".

Marco Pederzoli