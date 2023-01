Palestra Morandi, al via i lavori Restyling e ampliamento

Avvio dei lavori, oggi, per l’importante intervento di ristrutturazione, adeguamento normativo e ampliamento della palestra comunale ’G. Morandi’, il principale impianto comunale di Castelvetro per l’attività sportiva ’indoor’, sia per le scuole che per le società sportive. Un intervento da 800 mila euro comprendente tutti i miglioramenti necessari su impiantistica, barriere architettoniche, pavimentazione, tribune, spogliatoi e servizi igienici, oltre all’allargamento e al riposizionamento delle platee. Tutti interventi all’avanguardia, realizzati nel rispetto dei criteri antisismici e di prevenzione incendi. Nella prima fase i lavori saranno svolti nella parte esterna della palestra, senza perciò interrompere le attività sportive che vi si svolgono, mentre gli interventi interni saranno destinati al periodo estivo di chiusura delle scuole.

"Un intervento che il nostro territorio attendeva da tempo – dice Giorgia Mezzacqui, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici – soprattutto le associazioni sportive e le scuole che alla Morandi svolgono le loro attività. Un’opera che testimonia l’attenzione che la nostra Amministrazione ha verso gli impianti sportivi, consapevoli che lo sport crea comunità attraverso il suo valore educativo, di inclusione e di relazione con gli altri. Mi scuso sin da ora per i disagi che potrebbero esserci con il cantiere dei lavori, ma stiamo parlando dei delicati spazi antistanti le scuole del capoluogo, che richiedono attenzione e sicurezza, per questo stiamo valutando, insieme agli uffici e alla Polizia locale, la possibilità di introdurre nella zona, nei prossimi mesi, il limite di velocità a 30 chilometri orari".

Salvo imprevisti, la conclusione dei lavori è prevista entro l’inizio del prossimo anno scolastico.