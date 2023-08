Palestra Sigonio, ecco il bando per la gestione

In vista della fine dei lavori, prevista nel mese di settembre, il Comune di Modena pubblica il bando per la gestione della palestra ’Sigonio’ in corso di realizzazione nell’area del Parco della Creatività, nel comparto ex Amcm, tra le vie Buon Pastore, Sigonio e Peretti. Il bando è rivolto a società e associazioni sportive, enti di promozione e federazioni sportive, anche in maniera congiunta, con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità del nuovo impianto a favore della collettività e del territorio. Le domande devono essere presentate entro giovedì 7 settembre. Oltre all’utilizzo scolastico per le attività curricolari, per la palestra si prevede un utilizzo in orario extrascolastico tutti i giorni fino alle 23, con una priorità riservata (per il 70 per cento dell’orario) al basket. Il campo da gioco, comunque, sarà attrezzato anche per altre discipline come le attività ginniche, la pallavolo e il calcio a 5. L’affidamento è previsto per quattro anni (48 mesi a partire dal giorno della sottoscrizione della convenzione), con un canone annuo di 6 mila euro a favore del Comune e un corrispettivo di 13 mila euro a favore del gestore (cifre senza Iva). Le tariffe di riferimento sono quelle comunali.