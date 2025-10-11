Palestre, bando per le società sportive

Al via il percorso per l’affidamento in orario extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici Alberto Pio e Vallauri. Società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti di promozione possono rispondere all’avviso pubblico, che è online sul sito del Comune di Carpi, proponendo un progetto sportivo che valorizzi al massimo le potenzialità dell’impianto e la sua fruizione da parte dei cittadini. La gara per le due palestre segue il medesimo schema di convenzione sul quale si basano l’affidamento e la gestione anche degli impianti sportivi Frignani e Dorando Pietri e della palestra Vezzelli. I progetti possono essere presentati fino a sabato 8 novembre, inviando una mail certificata all’indirizzo cultura.economia@pec.comune.carpi.it. Allo stesso indirizzo, entro il 31 ottobre, si possono inviare la richiesta di visionare le palestre e di informazioni e chiarimenti. Come spiega la vicesindaca e assessora allo Sport Mariella Lugli, "con questi due avvisi chiudiamo gli affidamenti programmati per il 2025 sulla base delle nuove linee di indirizzo approvate in primavera che hanno segnato un cambiamento importante: per la prima volta, infatti, non ci limitiamo ad affidare la gestione degli impianti ma chiediamo alle associazioni sportive di impegnarsi in una progettazione specifica sollecitandole anche a collaborare tra loro per offrire agli sportivi carpigiani una fruizione sempre migliore. Le proposte arrivate finora vanno in questa direzione, ci auguriamo che anche per le palestre delle scuole Pio e Vallauri ci possano essere collaborazioni e sintonia di azioni".

Nello specifico, la palestra annessa alle medie Alberto Pio, in viale Guido Fassi, comprende una sala per le attività sportive di circa 200 metri quadrati e due locali a uso spogliatoio con relativi servizi igienici e docce, oltre a un’area sportiva esterna. La palestra attualmente è idonea per la ginnastica, le arti marziali, l’attività ludico-motoria di base per bambini ed è dotata di una parete da arrampicata. Il campo all’esterno è idoneo per la pallamano e la pallacanestro. Il Comune sosterrà il progetto con un contributo fino a un massimo di 3.700 euro all’anno. La palestra annessa al Vallauri, di proprietà della Provincia e nella disponibilità del Comune in orario extrascolastico, ha una superficie di 177 metri quadrati, con annessi tre spogliatoi, con relativi servizi igienici e docce, e un magazzino. La palestra è utilizzata prevalentemente per pallamano, pattinaggio e calcetto. Per sostenere il progetto, Comune erogherà al soggetto affidatario un contributo fino a un massimo di 13 mila euro all’anno.

