’Palestre della memoria’, ecco gli incontri

Riscuotono numerose adesioni e consensi le ‘Palestre della memoria’ già avviate nel Frignano dapprima a Pavullo e Riolunato poi a Sestola e Fanano, Fiumalbo, ed ora in fase d’avvio anche nei Comuni di Lama Mocogno, Montecreto e Pievepelago. A Pieve è previsto questo venerdì alle 16 un incontro in sala consiliare per avviare il corso di formazione dei relativi volontari. Si completerà così il progetto che prevede una ‘Palestra della memoria’ per ogni Comune della montagna, obiettivo del Distretto sanitario Usl di Pavullo, in collaborazione con Comuni e volontariato. "Le Palestre della Memoria – dicono i promotori - sono realtà di prevenzione attiva del decadimento cognitivo in cui, settimanalmente, gruppi di anziani svolgono esercizi di stimolazione delle funzioni cognitive supportati da volontari formati dalle neuropsicologhe del Centro Disturbi Cognitivi dell’Ausl di Modena". A Sestola, Elena Giovanardi (preside vicaria del locale Istituto Comprensivo e consigliere comunale) traccia già un primo positivo bilancio: "Con l’autunno abbiamo ripreso gli incontri settimanali, dopo la pausa estiva. Si terranno tutti i martedì".

Giuliano Pasquesi