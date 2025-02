Palestre della memoria, il progetto ’raddoppia’

Appuntamento sassolese, martedì alle 18, al circolo ‘Pagliani’, con le ‘Palestre della Memoria’ destinate agli anziani senza malattie cognitive, ma che desiderano agire sulla prevenzione tramite attività mirate, anche per contrastare la solitudine. L’incontro in programma martedì presenterà il progetto, promosso dall’AUSL di Modena col sostegno del Comune di Sassuolo. Il progetto, che ha una portata provinciale, apre a Sassuolo la sua seconda sede al circolo Pagliani – la prima si trova al Fossetta – e verrà presentato dal vicesindaco Serena Lenzotti, dalla responsabile della Geriatria Territoriale dell’Area Sud dell’Azienda AUSL di Modena Barbara Manni, e da Alessandra Montanari, psicologa di Geriatria Territoriale di Sassuolo, sempre dell’Azienda AUSL di Modena. "La popolazione anziana è il fondamento essenziale della nostra società e – spiega Lenzotti – questo progetto sfrutta risorse fondamentali per il benessere collettivo: i volontari, formati dall’Ausl, sono coloro che fanno funzionare le palestre, proponendo esercizi cognitivi e favorendo la socialità in un luogo, come il circolo Pagliani, che promuove l’aggregazione e la socialità, contrastando il ritiro sociale e l’isolamento".