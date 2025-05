Palestre, il Comume rassicura: "Un impianto pronto a fine mese"

Per lo sblocco della situazione delle palestre scolastiche, finalmente c’è una data. A fine mese verrà consegnato l’impianto di via Verdi, mentre per la struttura di via De André, i cui lavori sono sospesi, si sta completando la rivalutazione del quadro economico alla luce dell’intervento da effettuare. A sollevare il problema, dopo un ulteriore variante di 30mila euro decisa a gennaio dall’amministrazione per adeguare l’intervento sulla palestra di via Verdi, era stata la minoranza "Idee in Movimento", che aveva incalzato l’amministrazione sui ritardi relativi ai lavori riguardanti le palestre presenti. Ora, l’amministrazione risponde alle critiche sollevate dall’opposizione con dati concreti, fornendo la sua visione circa la gestione seguita per questi interventi: le palestre di via Verdi, a servizio delle scuole medie, e quella di via De Andrè, a servizio della scuola elementare "Marco Polo". Per quanto riguarda la palestra di via Verdi, "i lavori – precisano dal Comune - stanno giungendo alla fase conclusiva, con la finalizzazione delle finiture e la prevista consegna dei locali entro la fine di maggio". L’intervento è stato gestito con la massima attenzione alla sostenibilità economica, mantenendosi – è la giustificazione fornita – "nei limiti del quadro finanziario inizialmente previsto". Nulla sui ritardi, però. Per quanto concerne la palestra di via De Andrè, "i lavori – informa il Comune - sono stati temporaneamente sospesi dopo il collaudo statico, al fine di effettuare la riquadratura economica dell’appalto, un passaggio fondamentale per garantire la corretta esecuzione del progetto".

A giustificazione dei tempi di ultimazione dei lavori e consegna dei cantieri da parte dell’amministrazione si spiega che: "si è scelto di gestire i cantieri con tempistiche differenziate, evitando sovrapposizioni, in considerazione dell’alto carico di lavoro degli uffici tecnici e della contemporanea presenza di altri cantieri attivi o di imminente avvio. Questa strategia consente di ottimizzare le risorse e garantire la massima qualità dei lavori". "Abbiamo sempre operato con l’obiettivo di migliorare le strutture scolastiche e assicurare ambienti sicuri e funzionali per studenti e insegnanti. I lavori – sottolinea la sindaca Tania Meschiari - procedono secondo quanto pianificato e siamo determinati a completare entrambi gli interventi nel rispetto delle tempistiche e delle risorse disponibili".

Alberto Greco