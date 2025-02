Paletti, buona prova in Spagna. Barbieri coinvolta in una caduta

La Vuelta Valenciana si è conclusa ieri secondo le previsioni, con lo sprint del gruppo compatto e il successo dell’olimpionico Jonathan Milan, lasciando inalterata la classifica finale che ha visto il successo di Santiago Buitrago, con il ventenne modenese Luca Paletti che si classificato 25° assoluto, secondo degli italiani e 10° della classifica under 23. Il portacolori del Team modenese-reggiano VF Group Bardiani, al terzo tra i professionisti, ha dimostrato di essere pronto per le grandi sfide e potrebbe aspirare a un posto da titolare il prossimo mese di marzo alla Coppi e Bartali.

Alla Valenciana hanno concluso al 31° posto il finalese Giovanni Aleotti e il pavullese Luca Covili, che hanno come obiettivo il Giro d’Italia che partirà dall’Albania il 9 maggio e transiterà nel modenese il 21 e 22 maggio. Conclusione allo sprint anche a Dubai, con terza vittoria della campionessa europea Lorena Wiebes, mentre la nostra Rachele Barbieri è rimasta vittima di una caduta assieme ad un’altra ventina di atlete, per fortuna senza gravi conseguenze.

La bastigliese Linda Laporta ha concluso lo sprint al 44° posto e nella classifica finale a punti la 25enne Laporta si è classificata 14^. Grazie ai traguardi volanti della prima tappa 23^ Rachele Barbieri. Domani sera presso Cicli Paletti in Strada Bellaria 386 a Modena, alle ore 20 si svolgerà un incontro col dott. Luca Porfido, biologo Nutrizionista sul tema nutrizione e integrazione, con la presenza dei professionisti Luca Paletti e Luca Covili che rientrano dalla Valenciana. Per Luca Covili sarà l’occasione per festeggiare, avendo compiuto gli anni proprio oggi ed essendo nato a Pavullo il 10 febbraio 1997.

Andrea Giusti