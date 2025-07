Palio degli Asini, oggi la sfida. Le contrade sfilano per il borgo

Oggi a Montecreto il 32esimo Palio degli Asini. L’evento è in occasione della festa religiosa della Beata Vergine della Vita detta ’del Trogolino’. Il programma odierno prevede alle 11,15 la santa Messa Solenne. Alle 15,30 il ritrovo delle contrade davanti al municipio, sorteggio degli asini e sfilata per le vie del paese fino all’asinodromo. La festa inizia infatti con una suggestiva sfilata storica, durante la quale le contrade sfoggiano abiti tradizionali e portano in processione stendardi e vessilli. È un momento emozionante che trasporta tutti i presenti indietro nel tempo, rivivendo le antiche tradizioni di Montecreto. Alle 16,30 giochi delle Contrade e intrattenimenti. Alle 18 il Palio degli Asini, una sfida mozzafiato attraverso le vie del borgo. Gli spettatori si accalcano lungo il percorso, tifando per la propria contrada preferita e creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Ma il Palio degli Asini non è solo competizione; è anche un’occasione per gustare prelibatezze locali, con bancarelle che offrono specialità culinarie del territorio appenninico. I visitatori possono assaporare piatti tradizionali, degustare vini locali e immergersi completamente nella cultura montecretese. Alle ore 21 la solenne Processione per le vie del paese, con banda musicale. g.p.