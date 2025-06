Palio dei Rioni di Spilamberto, il Fondo Bosco fa il tris di successi

La serata finale ha incoronato le regine del Palio dei Rioni di Spilamberto. Nella categoria Top il Fondo Bosco batte 3-1 la Resistenza San Pellegrino (reti di Brombin, Lecini e Rebai) e si conferma per il terzo anno di fila, portandosi a casa il prestigioso drappo di Alessandro Giusti. Premiati Mirco Brombin (FB) come mvp, Leonardo Bruzzi (FB) miglior giovane, Matteo Accorsi (San Vito) miglior portiere e Riccardo Zito (RSP) capocannoniere. Nella categoria Over vince il San Vito, che batte 3-1 la Resistenza San Pellegrino. Premiati Francesco Ghiddi (SV) come mvp e Pietro Gabriele (FB) capocannoniere. Tiratissima la finale Teen (2008/09), vinta 1-0 dal Centro Storico contro la Resistenza, premiato anche Aron Hajdari come capocannoniere. Nella categoria Young (2010/11) il San Vito, trascinato da Alex Cascini premiato come capocannoniere, batte 4-2 ancora la Resistenza SP e porta a casa il nuovo trofeo realizzato da Mauro Lugli. E’ stato il degno finale di un’edizione in cui si è giocato in 8 diverse categorie, riuscendo a portare in campo quasi 500 atleti residenti a Spilamberto (o tesserati nelle giovanili).