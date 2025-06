Palio del Balsamico. Oggi il vincitore

Continua in centro a Spilamberto la Fiera di San Giovanni, giunta alla sua 153esima edizione. Tra le varie iniziative che si svolgeranno per tutta la giornata di oggi, l’appuntamento clou sarà alle 19,30 in piazzale Rangoni, con la proclamazione del migliore aceto balsamico tradizionale, nell’ambito del Palio 2025 organizzato dalla Consorteria dell’aceto balsamico tradizionale di Modena. Domani alle 21, in piazzale Rangoni, iniziativa dal titolo "Guccini incontra De André", mentre alle 21,30 sarà organizzata una visita guidata alla chiesa parrocchiale di Sant’Adriano. La festa chiuderà martedì, giorno di San Giovanni, con il consueto spettacolo pirotecnico in serata.