Palla in piazza? Se pesa meno di 250 grammi Vigili con la bilancia per far rispettare i divieti

Giochi consentiti solo con una palla inferiore a 250 grammi di peso (i vigili verificheranno ’armati’ di bilancia) e vietato entrare nella fontana. Nuove regole e maggiori controlli in Piazza della Bilancia da lunedì 12 giugno. La sindaca di Campogalliano Paola Guerzoni ha firmato ieri una specifica ordinanza che, "accogliendo le richieste di numerosi residenti, intende regolamentare in modo puntuale ed esaustivo i comportamenti dei frequentatori della piazza". La piazza – puntualizza il Comune – "è un luogo di arte e di storia che comprende due opere artistiche di particolare valore, la pavimentazione decorata in stile geometrico astratto di Luigi Veronesi e la fontana scultorea di Raffaele Biolchini a soggetto ambientale". Un patrimonio messo a rischio dagli indisciplinati; i residenti avevano segnalato, infatti, varie tipologie di disagi come "rumore, ingresso di motocicli, abbandono di piccoli rifiuti, uso improprio degli arredi urbani, compresa la fontana, parcheggio e transito improprio delle biciclette". La questione, già affrontata a più riprese dall’Amministrazione comunale, registra ora una svolta con l’ordinanza. Sono diverse le norme, molte già contenute nel Regolamento di Polizia Urbana dell’Unione Terre d’Argine, tra le quali si segnalano: ogni tipo di gioco con pallone è consentito solo con palloni di peso inferiore a 250 grammi; niente giochi, individuali o collettivi, che prevedono il lancio di oggetti e che creano molestie, disturbo o pericolo per le persone; l’incolumità delle persone è essenziale, quindi è vietato circolare, sotto i portici, alla guida di biciclette, monopattini, pattini a rotelle o altri acceleratori di velocità; stop all’abbandono dei rifiuti. E ancora: va salvaguardato il decoro, dunque vietato imbrattare o sporcare i muri, le vetrine, la pavimentazione mentre gli arredi urbani presenti nella piazza non devono essere spostati. Scorrendo l’ordinanza, si fa presente che "la piazza e i portici non sono un parcheggio, non si possono lasciare ciclomotori e motoveicoli ed è assolutamente vietato entrare nella fontana". Le violazioni all’ordinanza sono punite con sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. In attesa del posizionamento di apposita segnaletica, per informare i frequentatori, è stata inviata una lettera ai residenti e collocate locandine nei negozi e uffici. "Abbiamo voluto raccogliere le richieste dei residenti – dice la sindaca Paola Guerzoni –, invece di vietare del tutto i giochi con la palla, abbiamo scelto di consentirli ma solo con palloni leggeri, inferiori ai 250 grammi, quindi meno fastidiosi e pericolosi. Vi chiederete come faranno i controllori a verificare questo dato: le auto della nostra Polizia Locale saranno dotate di apposita bilancina. Del resto siamo o no la città della Bilancia?".

r.m.