Pallamano,. Carpine difende la terza piazza

Si chiude oggi la regular season della Serie B con la sola Carpine fra le tre modenesi che ha ancora qualcosa da chiedere. I giallorossi sono già certi da un mese delle final four promozione (che si giocheranno sabato 18 e domenica 19 a Ferrara con un posto solo in Serie A Bronze) e alle 16,30 giocano a Imola per difendere il 3° posto dall’assalto del San Lazzaro (a -1, chiude col Valsamoggia in casa), che in caso di aggancio è davanti negli scontri diretti. In semifinale per la squadra di coach Montanari ci sarà una fra Ferrara e Parma, prime appaiate, coi ducali che riposano e che quindi al 99% saranno secondi e sfideranno la terza. Chiudono in casa invece sia il Rapid Nonantola alle 19,30 col Castellarano che il Modena che alle 16 riceve il Romagna. Le altre: Estense-Rubiera, San Lazzaro-Valsamoggia, Faenza-Ferrara, rip. Parma. Classifica: Parma e Ferrara 38, Carpine 35, San Lazzaro 34, Rubiera 31, Estense 25, Faenza 24, Rapid Nonantola 23, Imola 14, Modena 12, Valsamoggia 9, Romagna 5, Castellarano 0.

d.s.