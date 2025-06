Pallanuoto Serie C: Penta Modena e Azzurra Prato ai playoff promozione

Non mancano le sorprese nell’ultima giornata dei campionati di serie C di pallanuoto maschile, che ha promosso Penta Modena ed Azzurra Prato ai playoff per la promozione che manderà una delle due squadre in serie B: i modenesi, che hanno chiuso la stagione regolare con la terza vittoria consecutiva con una sola rete di scarto, troveranno nella doppia sfida conclusiva, in programma il 14 ed il 21 giugno con il vantaggio dell gara di ritorno da disputare in casa, i fiorentini del Certaldo, che nella sfida decisiva è stato battuto in casa, e superato in classifica, dalla Jesina, che sfiderà Prato.

Intanto nel girone emiliano, il Ravenna è stato battuto dal Mugello, venendo quindi superato in classifica, e spedito direttamente in Promozione. In questo torneo c’è così stata poca fortuna per le squadre modenesi: se il Penta rimedia una severa sconfitta a Forlì, la Coopernuoto subisce una doppia sconfitta con la prima della classe Bologna, ma mettendo in difficoltà i felsinei.

PALLANUOTO B, 18^G.: Penta Modena – Coop Parma 8-7; Persicetana – President BO 7-9; Coopernuoto Carpi – Torre Pontassieve 15-7; Mugello – Ravenna 12-10; Reggiana – Azzurra Prato 8-9.

RECUPERI: Penta – Persicetana 9-8; Mugello – Coop PR 6-12.

CLASSIFICA: Penta Modena punti 52, Azzurra Prato (*) 40, Coopernuoto 37, Coop PR 34, Persicetana e Reggiana 27, Pontassieve 23, Mugello 11, Ravenna 9, President (*) 3.

PROMOZIONE, 10^ G.: Coop PR – Onda Blu Formigine 12-11; Coopernuoto Carpi – 2000 Service Bologna 6-9; Romagna FO – Penta MO 14-9; Riposa Riccione.

RECUPERO 3^ G.: Riccione - Coop PR 9-6; 2000 Service BO – Coopernuoto Carpi 6-9.

CLASSIFICA: 2000 Service (10) punti 30, Pol. Riccione (11) 25, Onda Blu Formigine (9) 16, Penta 2 (9) e Coop Parma (10) 9, Coopernuoto (9) e Romagna Forlì (9) 6.

m.c.